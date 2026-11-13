Veinte años en el corazón del pueblo

Cada 13 de noviembre se agolpan en mí nostalgia y agradecimiento al saber que el canal televisivo donde me formé, cumple años, y aunque ya no esté en sus pasillos, mi corazón sigue celebrando junto a ese colectivo. Porque hay fechas que se graban en la piel, y para mí el aniversario de Sandino Visión es una de ellas.

Casi veinte años ejercí el periodismo en este telecentro. Allí aprendí que reportar con empleo de una cámara no es solo cuestión de equipo: es misión que entraña una gran responsabilidad. Que detrás de cada noticia hay un rostro, una familia, un pueblo que espera ser contado con verdad y con respeto.

Y en ese camino tuve maestros, compañeros y programas que lo marcaron todo.

Marisol, mi primera directora, me enseñó con paciencia y exigencia lo que significa hacer televisión con compromiso. Con Idalma y Mabel compartí jornadas, risas y aprendizajes. Calderón, siempre firme a pesar de sus años; Alberto, Pino, Juan Carlos y Rafael, gente sana, humilde y talentosa que hicieron posible cada imagen, complementando una obra colectiva que engendró siempre la mejor de las poesías y genera aún materiales con sapiencia.

Yusimí, Anaika, Tairis, Yuli, Arietti, Liyanis, cómplices de mil transmisiones. Productores, directoras de programas, locutores, editores que pusieron el alma en cada proyecto.

Al actual director, Yoerlandys López, gracias por mantener viva la llama de este canal que tanto queremos y que pese a limitaciones y carencias lucha por mantenerse en el corazón de Sandino.

Junto a ellos vi nacer y crecer proyectos que hoy son parte de la memoria del municipio: Fantasías de Colores, Panorama, Acércate a Nosotros, De nuestro idioma, Con Ciencia, Génesis e Identidad y el Resumen Informativo Semanal. Cada uno fue una escuela: unos nos enseñaron a hablarle a los niños, otros a dialogar con la comunidad, a cuidar el idioma, a divulgar la ciencia, a rescatar la identidad y a contar la noticia con rigor y cercanía.

Pero nada de esto habría sido posible sin la mano generosa de TelePinar. En nuestros inicios como canal, la hermana televisora provincial, nos tendió la mano y nos capacitó para enfrentar cada labor. Allí están, los nombres Luis Hidalgo Ramos, Sunilda Veiga y el ya desaparecido Juan Carlos Martínez, entre otros maestros que nos enseñaron el oficio y nos dieron alas para volar solos. A ellos, mi reconocimiento eterno.

Hoy, desde Tele Pinar, donde llevo cerca de dos años construyendo nuevos caminos, quiero decirles que mi apego al canal sigue vivo. Porque uno no se va de donde aprendió a ser periodista de la televisión, ni de donde le enseñaron que la noticia más importante siempre está en la gente, en el pueblo.

¡Felicidades, Sandino Visión, en tu aniversario! Que sigan siendo muchos años más de señal, de transmisiones oportunas y de historias bien contadas. Yo, desde aquí, sigo mirando hacia allá con gratitud y cariño, y con el deseo inequívoco de que continúen con ese mismo amor de hace veinte años atrás, cosechando logros.