La Guarapachanga celebrará su edición once

La música cubana volverá a convertirse en protagonista del 16 al 19 de noviembre con la celebración de la oncena edición del Festival Intercultural La Guarapachanga, evento que tendrá como sedes a La Habana, la ciudad de Pinar del Río y Viñales, y que en esta ocasión estará dedicado al Son cubano.

Durante las jornadas se homenajeará a uno de los géneros más representativos de la identidad musical de la nación, al tiempo que reconocerá los aniversarios 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Asimismo, distinguirá la labor de la trovadora vueltabajera Yamira Díaz, quien arriba a cuatro décadas de vida artística; del quinteto Saxofones Arsis, referente de la música de concierto dentro y fuera de Cuba; y de la Banda Provincial de Conciertos de Pinar del Río, que celebra su aniversario 35.

La programación comenzará el 16 de noviembre en el Museo Nacional de la Música, en La Habana, con la participación de jóvenes premiados en el Concurso Nacional de Música del Fondo de Arte Joven y creadoras reconocidas con la beca «El Reino de Este Mundo».

Según explicó la presidenta del comité organizador, Miriela Mijares Márquez, el propósito fundamental del evento continúa siendo visibilizar la creación artística y ofrecer espacios para el encuentro entre músicos, públicos y nuevas generaciones.

«Poder estar en Pinar del Río, visibilizar el arte, sobre todo la música nuestra, que es tan virtuosa, y dejar una experiencia agradable para los nuestros y para quienes nos visitan», afirmó.

Las actividades continuarán en la capital pinareña con una gala dedicada a la Banda Provincial de Conciertos, prevista para el 17 de noviembre en el Teatro José Jacinto Milanés.

La agrupación asumirá el rol de orquesta acompañante e interpretará además parte de su repertorio habitual en una jornada concebida para reconocer su aporte a la vida cultural de Vueltabajo.

El día 18 tendrá lugar otro de los momentos relevantes del programa con la presentación del tresero cubano Maikel Elizalde en la Sala Virgilio Piñera.

El reconocido músico ofrecerá además una clase abierta dirigida a estudiantes de la enseñanza artística de la provincia.

La presencia de jóvenes creadores volverá a distinguir la programación del festival. Estudiantes de la Escuela Provincial de Arte Pedro Raúl Sánchez compartirán escenarios y espacios de intercambio con músicos invitados, una experiencia que permitirá acercarlos a la práctica profesional y al intercambio directo con reconocidos artista.

El cierre del evento tendrá lugar el 19 de noviembre en Viñales con un concierto protagonizado por agrupaciones del territorio.

Será el colofón de cuatro jornadas dedicadas a la promoción de la música cubana, el reconocimiento a sus exponentes y el fortalecimiento de los vínculos entre la creación artística y las nuevas generaciones