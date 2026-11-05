Asociación Hermanos Saíz extiende plazo de admisión para Becas y Premios

En el contexto de las celebraciones por el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y atendiendo a las propuestas de varios de sus miembros, la dirección nacional de la organización decidió extender hasta el 15 de noviembre las convocatorias a sus Becas y Premios.

Según información divulgada por la organización, ahora los jóvenes cubanos que residan en el país y tengan hasta 35 años de edad disponen de varios días adicionales para presentar sus proyectos, más allá del cierre inicial que había sido fijado para el 31 de octubre.

Las Becas y Premios que otorga la AHS promueven la creación desde una perspectiva joven y contemplan todas las manifestaciones del Arte y otros ámbitos como la investigación y la promoción cultural.

De acuerdo con Yasel Toledo Garnache, su presidente nacional, se trata de una oportunidad para convertir en realidad un sueño creativo, como por ejemplo, publicar un libro o realizar un video clip, un documental, un cortometraje audiovisual, una exposición de artes visuales, un espectáculo de danza o una obra de teatro.

En los perfiles en redes digitales de la organización están disponibles las bases de las convocatorias, al igual que en la página web www.ahs.zoom.cu y el canal de WhatsApp Conexión AHSCuba Arte Joven (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7pa2tH5JM6b80pBq3Q).

Tomado de Agencia Cubana de Noticias