Realiza Pinar del Río Ejercicio Moncada 2026

Durante la primera jornada del ejercicio estratégico Moncada 2026 en Pinar del Río se prepararon todos los órganos de dirección y mando, desde el Consejo de Defensa Provincial hasta las zonas de defensa y sus respectivos grupos de trabajo, en aras de elevar la capacidad y cohesión combativa de estas estructuras y demostrar la unidad del pueblo.

Según refirió el coronel Ancilo Yuniesky Robaina Velázquez, jefe de Operaciones de la Región Militar, durante estos dos días las acciones permitirán también disuadir al enemigo de una agresión a nuestro país e incrementar la preparación para la protección de la población.

Ante un escenario de guerra no convencional los órganos puntualizaron las acciones a ejecutar frente a un posible golpe aéreo del enemigo y una operación de extracción, a la vez que se puntualiza cómo garantizar la seguridad interior del país.

Paralelamente, en las unidades regulares se desarrollaron ejercicios tácticos y salidas en campaña. De igual modo, fueron activados los Destacamentos Mirando al Mar, el Sistema Único de Exploración de la República de Cuba y desde el Puesto de mando de la defensa antiaérea se monitoreó en tiempo real el tráfico de vuelo en la zona, una información de gran relevancia, pues permite la toma de decisiones oportuna.

En las primeras horas del Ejercicio, el Consejo de Defensa Provincial analizó las condiciones del territorio para enfrentar al enemigo, situaciones de riesgo y otras amenazas.

Yamilé Ramos Cordero, presidenta de este órgano, reiteró la importancia de Moncada 2026 para lograr la preparación de todo el pueblo. Como jornada especial este viernes se realizará el Día Nacional de la Defensa.

Tomado de Periódico Guerrillero