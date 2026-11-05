Más que una labor un abrazo constante al alma

Hay personas que empiezan el día pensando en alguien más: en sus medicamentos, sus alimentos, una consulta pendiente o, sencillamente, en cómo hacerle compañía. Esa dedicación, que a veces transcurre lejos de las miradas, merece ser reconocida.
En el Día Mundial de las Personas Cuidadoras, vale la pena detenernos a pensar en quienes acompañan a niños, adultos mayores o personas con alguna enfermedad o discapacidad. Algunas realizan esta labor de manera profesional; otras la asumen en el hogar, movidas por el cariño y el compromiso.
Cuidar no significa únicamente ayudar con las tareas cotidianas. También es escuchar con paciencia, ofrecer consuelo y estar presente cuando los días se vuelven difíciles. Son gestos que pueden parecer pequeños, pero para quien los recibe tienen un valor enorme.
Sin embargo, detrás de esa entrega también puede haber cansancio, preocupación y poco tiempo para atender las propias necesidades. A veces, quien sostiene a los demás continúa adelante sin pedir ayuda, como si descansar o sentirse agotado no fuera una opción.
Por eso, reconocer esta labor debe ir más allá de una felicitación. Hace falta acompañar a quienes cuidan, compartir responsabilidades y procurar que tengan espacios para recuperar fuerzas. Nadie debería sentirse solo en una tarea que tantas veces exige paciencia y constancia.
Pienso que una palabra de agradecimiento puede reconfortar, pero también importan los hechos: ofrecer apoyo, preguntar qué hace falta y comprender que cuidar a otra persona no siempre es fácil. La solidaridad empieza, muchas veces, en esos detalles cotidianos.
Hoy el reconocimiento es para quienes entregan tiempo y afecto a los demás. Su trabajo merece respeto y apoyo, porque cuidar es un acto de amor, pero también una responsabilidad que necesita ser compartida.