En el marco del Día Nacional de la Defensa, la zona 21 10 04 Boca de Galafre, situada en el municipio San Juan y Martínez, Pinar del Río , llevó a cabo el ejercicio defensivo territorial.

El propósito principal fue evaluar la preparación y cohesión de los grupos de trabajo y las estructuras defensivas locales ante una posible amenaza externa.

Durante la actividad, se enfatizó la relevancia de fortalecer la conciencia colectiva sobre la protección de la soberanía nacional.

Los participantes realizaron simulacros que incluyeron reacciones ante eventuales ataques aéreos, instalación de dispositivos explosivos, lanzamiento de granadas y procedimientos de tiro, todo ello como parte de la preparación para la defensa del pueblo.

Simultáneamente, diversas unidades militares llevaron a cabo demostraciones tácticas que evidenciaron la disposición y el compromiso de las tropas en la protección del país.

Estas acciones refuerzan la implementación de la estrategia de defensa popular y nuestra filosofía de resistencia.