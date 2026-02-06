Dispone Pinar del Río de nuevas ambulancias para emergencias médicas

Tres nuevas ambulancias favorecerán los servicios de emergencias médicas en Pinar del Río. Los vehículos forman parte de un lote de 50 carros importados recientemente por el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con declaraciones de la directora general de Salud en Vueltabajo, doctora Sandra Ramírez Guzmán, los equipos correspondientes a la provincia fueron destinados a los municipios de Consolación del Sur, Pinar del Río y Sandino para apoyar el traslado hacia las unidades de salud.

En esos territorios es donde tenemos las bases regionales, por lo que las ambulancias moverían también pacientes de los municipios cercanos a ellos, explicó la directiva.

Foto: Dirección Provincial de Salud en Facebook

Ramírez Guzmán precisó además que el vehículo asignado al municipio Pinar del Río asumirá específicamente el traslado de neonatos, lactantes y maternas que así lo requieran, de acuerdo con las necesidades del programa materno infantil.

Recientemente, también fue destinada una ambulancia al municipio La Palma. Aunque las adquisiciones representan una importante contribución para el sistema integrado de emergencias médicas, aún son insuficientes para satisfacer la demanda de la provincia.

Tomado de Radio Guamá