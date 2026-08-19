Disponible para descargar la colección completa de Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz

El Centro Fidel Castro Ruz ha compartido la colección Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas, que ya está disponible para descargar. Se trata de una edición compilada en 23 tomos que abarca discursos, intervenciones, entrevistas, cartas, artículos y otros documentos del Comandante en Jefe entre 1940 y 2016, con especial atención en el tomo 23 a su amistad con Hugo Chávez.

Cada volumen incluye notas aclaratorias, índices analíticos, onomásticos y toponímicos, además de un folleto con guías temáticas; el prólogo corre a cargo del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Puede acceder a esta obra a través de este enlace

Tomado de Cubadebate