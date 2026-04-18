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“Donde la historia sigue hablando”

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Foto: Rosalinda García Ferreiro

Hay lugares donde el tiempo no pasa del todo. Se queda, respira, se hace visible en cada pared, en cada objeto, en cada silencio. Así ocurre cada vez que alguien cruza las puertas del Museo Provincial de Historia de Pinar del Río.

Cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, promovido por la UNESCO, una fecha que invita a mirar el patrimonio no como algo lejano, sino como parte viva de nuestra identidad. Y en ese mapa de memorias, este museo ocupa un lugar especial para los pinareños.

Foto: Rosalinda García

No se trata solo de piezas antiguas o documentos guardados con cuidado. Se trata de historias que siguen latiendo. De vidas que pasaron por aquí y dejaron huellas. De una ciudad que puede mirarse a sí misma y reconocerse en esos espacios.

A veces entramos a un museo en silencio, casi con respeto automático, sin detenernos a pensar que cada objeto fue, en su momento, cotidiano. Que alguien lo usó, lo tocó, lo vivió. Y es ahí donde ocurre algo importante: la historia deja de ser distante y se vuelve cercana.

En Pinar del Río, donde la memoria forma parte del paisaje, conservar estos sitios es también una forma de cuidarnos. Porque perderlos sería perder una parte de lo que somos.

Foto: Rosalinda García

Quizás el mayor valor de un lugar como este no está solo en lo que muestra, sino en lo que provoca: preguntas, recuerdos, orgullo. Esa sensación de que no todo queda atrás, de que el pasado sigue encontrando maneras de decirnos algo.

Y en tiempos donde todo parece moverse tan rápido, detenerse en un sitio así no es mirar hacia atrás. Es, en realidad, una forma de entender mejor hacia dónde vamos.

Foto: Rosalinda García

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