Portada » Eclipse parcial de Luna visible en Cuba

Eclipse parcial de Luna visible en Cuba

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

El Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) informó que entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, ocurrirá un eclipse parcial de Luna visible en todo el territorio nacional en sus diferentes fases. El fenómeno también podrá observarse en el oeste de Asia, África, América y Europa, mientras que la fase final de penumbra será perceptible desde América, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico.

Según los datos ofrecidos por el IGA, la entrada de la Luna en penumbra ocurrirá a las 9:22 p.m., el máximo del eclipse se producirá a las 12:12 a.m., y la salida de la penumbra será a las 3:03 a.m. Estos horarios permiten a los observadores planificar la experiencia astronómica, que no requiere instrumentos especializados, aunque el uso de telescopios o binoculares puede enriquecer la visión.

El eclipse parcial de Luna, resultado del paso del satélite por la sombra de la Tierra, constituye un espectáculo natural que despierta interés científico y cultural. En Cuba, este evento representa una oportunidad para fomentar la educación astronómica, incentivar la curiosidad de los jóvenes y promover actividades comunitarias de observación.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Donde el agua también guarda vida

Hay paisajes que invitan a detenerse. Un lago tranquilo, rodeado de vegetación y reflejando el cielo, puede parecer simplemente una hermosa escena de la naturaleza. Pero debajo de esa calma

agosto 27, 2026 No hay comentarios

Siempre hay una razón para mirar al cielo

Hay pocas imágenes tan universales como la de la Luna iluminando la noche. Ha inspirado poemas, canciones, investigaciones científicas y relatos que han acompañado a la humanidad durante siglos. Sin

julio 29, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio