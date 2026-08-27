Eclipse parcial de Luna visible en Cuba

El Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) informó que entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, ocurrirá un eclipse parcial de Luna visible en todo el territorio nacional en sus diferentes fases. El fenómeno también podrá observarse en el oeste de Asia, África, América y Europa, mientras que la fase final de penumbra será perceptible desde América, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico.

Según los datos ofrecidos por el IGA, la entrada de la Luna en penumbra ocurrirá a las 9:22 p.m., el máximo del eclipse se producirá a las 12:12 a.m., y la salida de la penumbra será a las 3:03 a.m. Estos horarios permiten a los observadores planificar la experiencia astronómica, que no requiere instrumentos especializados, aunque el uso de telescopios o binoculares puede enriquecer la visión.

El eclipse parcial de Luna, resultado del paso del satélite por la sombra de la Tierra, constituye un espectáculo natural que despierta interés científico y cultural. En Cuba, este evento representa una oportunidad para fomentar la educación astronómica, incentivar la curiosidad de los jóvenes y promover actividades comunitarias de observación.