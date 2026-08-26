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Poner límites también es avanzar

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Hay momentos en los que aceptar por compromiso parece más sencillo que explicar lo que realmente queremos. Decimos que sí para evitar una discusión, para no decepcionar a alguien o simplemente porque nos hemos acostumbrado a anteponer las necesidades ajenas a las nuestras. El problema aparece después, cuando aquello que aceptamos comienza a pesar.

Establecer límites no significa levantar barreras entre nosotros y los demás. Significa reconocer hasta dónde podemos llegar sin descuidar nuestro bienestar, nuestro tiempo o nuestras propias prioridades. También implica comprender que cada persona tiene derecho a decidir qué puede asumir y qué prefiere dejar a un lado.

Muchas veces confundimos amabilidad con disponibilidad permanente. Ayudar, acompañar y estar presentes son valores importantes, pero ninguno debería convertirse en una obligación constante. Hay responsabilidades que podemos asumir con gusto y otras que sencillamente exceden nuestras posibilidades.

También está el temor a ser juzgados. Pensamos que alguien puede considerarnos egoístas, indiferentes o poco solidarios cuando, en realidad, expresar con claridad lo que podemos ofrecer suele ser mucho más honesto que comprometernos con algo que después no podremos cumplir.

Aprender a poner límites requiere práctica. A veces será necesario explicar una decisión; otras, bastará con ser firmes y respetuosos. Lo importante es no olvidar que nuestra tranquilidad también merece un espacio dentro de las prioridades.

Quizás crecer tenga mucho que ver con eso: comprender que cuidar los vínculos no significa satisfacer todas las expectativas y que respetar a los demás también implica aprender a respetarnos.

Vivimos con tantas exigencias que, en ocasiones, olvidamos preguntarnos qué queremos nosotros. Por eso aprender a decir no, puede convertirse en un ejercicio de sinceridad con los demás, pero también con uno mismo.

Porque cuando elegimos con conciencia dónde ponemos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros afectos, dejamos de actuar por obligación y comenzamos a hacerlo desde la verdadera convicción.

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