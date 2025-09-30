Estados Unidos se aprovecha de la condición de anfitrión del Consejo Directivo 62 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para intentar callar la voz de Cuba, afirmó Tania Margarita Cruz, viceministra primera de Salud Pública.

La funcionaria, quien se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que asiste al 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, aseguró en declaraciones a la agencia Prensa Latina que el gobierno estadounidense se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado, para impedir su participación como jefa de la delegación cubana al evento de la OPS, que comenzó este lunes en Washington DC.

También impidió, con la denegación de visa, la presencia de otro miembro de la representación, explicó.

La viceministra primera enfatizó que Cuba no es solo un país activo en el marco de la OPS, “es la nación que más ha contribuido en el hemisferio en la garantía de la cobertura sanitaria a nivel regional”.

Miles de médicos y profesionales cubanos han prestado y prestan servicios de atención médica en la mayoría de los países del área; además, se han formado en la isla miles de médicos, licenciados y técnicos de la salud procedentes de las naciones latinoamericanas y caribeñas, así como de Estados Unidos, subrayó.

De acuerdo con la vicetitular del sector, es absurdo privar a la OPS de la presencia y participación directa de Cuba en sus deliberaciones, cuando tiene tanto que aportar en temas técnicos, de estrategias y de políticas de salud.

«Cuba tiene desde hace décadas políticas de salud públicas, estrategias y programas, con amplia experiencia acumulada, que han sido avalados y elogiados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la propia OPS”, concluyó.

(Tomado de ACN)