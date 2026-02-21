EEUU invalida aranceles, revés para Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó hoy un duro revés al presidente Donald Trump al dictaminar que no tiene autoridad para imponer unilateralmente aranceles a casi todos los países bajo una ley federal de poderes de emergencia.

En una decisión de 6-3, redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el tribunal consideró que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga a Trump la facultad de imponer aranceles unilateralmente, dando un mazazo a un pilar de su política económica tras su retorno a la Casa Blanca.

Con esta conclusión el Supremo confirmó un fallo de un tribunal inferior del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal que además declaró ilegales todos los gravámenes.

La batalla judicial sobre los aranceles de Trump marcó la primera vez en la que la Corte Suprema evaluó los méritos sobre la legalidad de una de las políticas bandera del segundo mandato del republicano.

El máximo órgano de justicia ha permitido al presidente aplicar temporalmente muchos de sus planes mientras avanzan los procedimientos legales, pero su veredicto de invalidar los aranceles globales de Trump es, hasta la fecha, la derrota más significativa de este nuevo periodo en el cargo.

La Corte Suprema también está considerando si permitir al presidente despedir a funcionarios de agencias federales independientes sin causa justificada y escuchará argumentos en abril sobre la legalidad del plan de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Si bien el fallo restringe la capacidad del presidente para usar la mencionada ley, no le impide imponer aranceles bajo diferentes autoridades comerciales. El uso de estas medidas ha sido un instrumento de presión para la actual administración.

(Tomado de Prensa Latina)