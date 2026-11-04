Proyecto promueve formación digital para mujeres emprendedoras en Pinar del Río

En los municipios de Pinar del Río y Consolación del Sur se implementa el proyecto “Cerrando brechas de género”, que promueve el acceso de mujeres emprendedoras del sector no estatal a conocimientos y formación especializada.

Detrás de la iniciativa están la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), ONU Mujeres y la UNESCO, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en alianza con la Federación de Mujeres Cubanas y la Red de Mujeres Cubanas Emprendedoras.

“El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades de las mujeres mediante herramientas digitales; es decir, brindarles formación especializada, acceso a conocimientos, generación de redes y articulación con actores institucionales y territoriales”, expresó a Radio Guamá Mayté Medina López, presidenta de la UIC en la provincia.

Tiene un amplio alcance —manifestó—, pues beneficiará a mujeres vinculadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que trabajen o estudien y busquen fortalecer su liderazgo o su posicionamiento profesional, o ampliar sus capacidades.

“También favorecerá a emprendedoras de otros sectores, a aquellas que lideran negocios y que necesiten integrar las herramientas digitales a su trabajo”, añadió Medina López.

Está pensado asimismo —explicó— para mujeres con dificultades de inserción económica, específicamente aquellas que no tengan un empleo formal o que estén subempleadas, ya sean jóvenes, rurales, en situación de vulnerabilidad o de discapacidad, y para las cuidadoras.

De igual forma declaró que actualmente el proyecto está en su fase inicial, pues aún se trabaja en la identificación de quienes pueden beneficiarse.

“Tanto en Consolación del Sur como en Pinar del Río están creando grupos de coordinación para el trabajo en el proyecto. En el caso de Pinar del Río, está integrado por especialistas de la Dirección de Desarrollo Territorial (GEDEL), la Federación de Mujeres Cubanas, la Dirección Provincial de Trabajo, la Universidad de Pinar del Río y la Unión de Informáticos de Cuba, que es la que coordina el proyecto a nivel municipal en ambos territorios”, expresó Medina López.

Comentó además que actualmente se está trabajando en la identificación de las mujeres que puedan participar y añadió que, una vez culminado el proyecto, con una duración estimada de dos años, ellas podrán generalizar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas a otras que deseen emprender o sean emprendedoras y necesiten esta formación en las TICs.

A la par de su presencia en la provincia pinareña, el proyecto “Cerrando brechas de género” se implementa en dos municipios de La Habana.

Tomado de Radio Guamá