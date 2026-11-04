Lo que aprendemos también nos une

Hay fechas que nos invitan a detenernos un momento y pensar en aquello que damos por sentado. El Día Mundial de la UNESCO es una buena ocasión para reconocer el valor de la educación, la ciencia y la cultura en nuestras vidas.

Cuando hablamos de estos temas, no pensamos únicamente en grandes instituciones o proyectos. También están presentes en la escuela del barrio, en una conversación familiar, en una investigación que busca soluciones y en cada persona que comparte lo que sabe.

En Pinar del Río tenemos motivos cercanos para sentir orgullo. Nuestra historia, las costumbres y los saberes que pasan de una generación a otra forman parte de una identidad que merece ser cuidada y conocida.

A veces creemos que proteger el patrimonio es una tarea reservada a especialistas. Sin embargo, también lo hacemos cuando respetamos nuestras tradiciones, escuchamos a quienes conocen el pasado y enseñamos a los más jóvenes a valorar sus raíces.

La educación, por su parte, no termina al salir del aula. Sigue en la curiosidad, en las preguntas que nos hacemos y en las ganas de comprender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Aprender nos ayuda a crecer y a relacionarnos con los demás desde el respeto.

También la ciencia está más cerca de lo que parece. Detrás de cada avance hay personas que observan, investigan y buscan respuestas para mejorar la vida de su comunidad. Ese esfuerzo merece ser reconocido y acompañado.

Por eso, esta fecha me parece una oportunidad para recordar que el conocimiento y la cultura se construyen entre todos. Cuidarlos empieza con gestos sencillos: interesarnos, compartir lo que sabemos y sentir orgullo por lo que somos.