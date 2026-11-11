El acoso escolar no es “cosa de niños”: es violencia que exige respuesta institucional

El acoso escolar y el ciberacoso se disfrazan de normalidad, pero son formas de violencia que se cronifican y dejan secuelas graves. Cerca de uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sufrido acoso escolar, y el ciberacoso crece con el uso temprano de redes sociales. El daño no termina en la escuela: el entorno digital rompe las barreras de tiempo y espacio, y permite que la agresión se repita y se difunda sin límite.

La persistencia del hostigamiento se asocia con ansiedad, depresión, aislamiento y mayor riesgo de ideación suicida en la adolescencia. No es una etapa que se supera sola. Además, el acoso no es solo un conflicto entre agresor y víctima: los espectadores están presentes en la mayoría de los casos y su intervención puede detenerlo.

Por eso, la respuesta no puede depender de la buena voluntad individual. Se necesitan protocolos claros, formación docente, acompañamiento a las familias y una cultura escolar que no normalice la crueldad. El acoso es violencia, no una travesura, y mientras se trate como un asunto menor de convivencia, millones de menores seguirán sufriendo sin una intervención seria.