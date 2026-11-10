Salón 20 de Octubre, un evento con avistamientos y proyecciones

El Salón 20 de Octubre, el más longevo y uno de los más importantes de la provincia en materia de artes visuales, vive su edición XXXIV: Futuro próximo: avistamientos, sueños y proyecciones.

El evento siempre cuenta con una muestra central y varias acciones colaterales que complementan las discusiones de la cita. Esta oportunidad permitió compartir temas sobre la creación, la crítica de arte y el universo editorial.

Los espacios teóricos y su registro implican la socialización de producciones, la movilización de ideas y la actualización del gremio. Es por ello que en más de cuarenta años se han invitado numerosos especialistas del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y renombrados artistas cubanos a compartir sus opiniones como jurados y sus trayectorias a través de conferencias y muestras personales o colectivas. En los últimos años hemos contado con las notas críticas y curatoriales de Nelson Herrera Ysla, las experiencias literarias e historiográficas de Jorge Luis Montesino Grandías y la visión académica y tecnológica de Ramón Fernández Cala.

En esta ocasión, a propósito de las motivaciones del tema y asumiendo las potencialidades locales ante la imposibilidad de la participación de otras voces autorizadas, el programa del evento se propuso revisitar proyectos anteriores, comentar textos y publicaciones recientes sobre la Historia del arte local y universal y compartir novedades del sistema del arte cubano. Lázaro Prieto González –crítico de arte y artista visual-, nos trajo Memorias de Dream City (un proyecto que soñó, desde cada arista de la creación vueltabajera, una ciudad distinta y mejor y sacó a la palestra pública una generación de jóvenes talentosos e interesados en el diseño, el videoarte y los audiovisuales). Yemile Suárez García –museóloga- nos comentó sobre la colección de arte del Museo provincial, a propósito de una muestra personal de Carlos Hernández Alcocer en su sala transitoria. Heriberto Acanda Ramos –M. Sc. en Desarrollo Social y crítico de arte- presentó sus textos Memoria. Arte y crítica y Memorias de una temporada. Fueron también presentados: Una escuela para el arte. Pinar del Río (1946-1958) y Andar Pinar. Una mirada a las artes plásticas en Pinar del Río (1990-1999), de Jorge Luis Montesino Grandías -esteta, curador y crítico de arte-; Bustos erguidos, de Yanetsy Ariste Pita –escritora, periodista y crítica de arte-, y 100 preguntas sobre Historia del arte, de Maikel José Rodríguez Calviño –M.Sc. en Historia del arte y escritor-. Se ofrecieron actualizaciones sobre el tabloide de crítica artística y literaria Calle Real de la Editorial Cauce –que este 2026 ha reservado mucho espacio a las artes visuales-. Y desde Artecubano Ediciones, Alain Cabrera Fernández –M. Sc. en Producción simbólica contemporánea y mediación sociocultural, fotógrafo y editor- nos brindó un recorrido audiovisual sobre la trayectoria de dicha editorial durante 2025 y 2026 (en curso) y todo lo que ello implica en materia documental sobre eventos y sucesos en el arte cubano.

El Salón 20 de Octubre sigue resultando importante como escenario para reflexionar sobre el arte, las instituciones, el mercado y los eventos nacionales e internacionales. Aún cuando algunos consideran inoperantes estas citas, funcionan al menos para concientizar posicionamientos, alternativas y posibles estrategias. Pues siempre hay algo de ganancia en el reencuentro de artistas y la posibilidad de contrastar ideas entre creadores, públicos y especialistas -los que crean, los que interactúan y los que piensan estos procesos-. Tan solo por inaugurarse el Día de la Cultura Nacional obliga a plantearse cuestiones sobre el sistema arte, los más variados entornos y la mismísima vida cotidiana. A lo que se suma una larga historia que ha involucrado a casi todos los artistas, especialistas y funcionarios relacionados con el arte en la provincia, hecho que inspira a mantener vivo el encuentro.

Una de las peculiaridades del Salón es que siendo uno de los eventos más importantes de la cultura pinareña siempre ha tratado de motivar a los artistas locales, pero al mismo tiempo, insiste en tomarle el pulso a los discursos del arte fuera de Cuba. El mundo vive momentos acuciantes: guerras, cambio climático, malos usos de la tecnología. La desinformación y la desmemoria le están pasando factura a la humanidad. Más que nunca se impone abogar por la concientización de contextos, la intención de incidir en procesos sociales y la ganancia de perspectivas para provocar verdaderas transformaciones. Los tiempos que corren, plenos de incertidumbre y confusión mediática, se complejizan constantemente. Y ante tantos algoritmos inhibidores del pensamiento, resulta urgente mirar de frente, comprender los datos y tratar de accionar, al menos desde la creación.

Una manera productiva de participar de nuestro futuro es revisitar, investigar, potenciar, compartir y socializar lo que somos, vivimos, anhelamos y proyectamos como porvenir –desde la condición de personas y artistas, la familia o la comunidad, lo más íntimo o lo más social, lo virtual o lo no virtual-. Es por ello que desde el Consejo Provincial de las Artes Plásticas y el Centro Provincial de las Artes Visuales, la invitación de la XXXIV edición del Salón 20 de Octubre fue a cuestionarnos cuánto pensamos en lo que se está por vivir, cómo lo percibimos, cómo nos concebimos en tales escenarios y cómo nos estamos preparando para ese estado pensado, anhelado o supuesto.

Yasser Curbelo Rego se alzó con el Premio por su litografía El coleccionista. Yenia Elvira Barrios Pérez obtuvo la Beca de creación por su técnica mixta Anoche soñé que era artista. Lázaro Prieto González por su instalación Flor cadáver y Juan Manuel Menéndez Mena por su pintura ¿En qué lugar estamos? obtuvieron las menciones del evento; este último también ganó el Premio del Estudio La Torre –proyecto del artista Ulises Bretaña Hevia-. Y una mención especial fue entregada al maestro Félix Echevarría Martínez, por su técnica mixta Naturaleza muerta y por tantos años de enseñanza, entrega y participación.

Varios temas de discusión inevitable, sobre los tiempos que vivimos, fueron recreados por los finalistas del evento. Anhelos optimistas donde la luz se presume como palpable, donde potenciamos lo mejor de nuestra naturaleza para sanarnos y sanear nuestro entorno y donde apelamos a nuestra capacidad de decidir sobre un futuro desde nuestra responsabilidad de construir en el presente, como individuos y como agentes sociales. Lastres, inmoralidades y enquistamientos de la sociedad contemporánea que no permiten considerar el desarrollo social ni siquiera como un tema a discusión. Algunas previsiones sobre la permanencia de legendarios conflictos geopolíticos y continuas migraciones. Y muchas de las aristas económicas, socioculturales, ideológicas y psicológicas de la precariedad con que hoy tratamos de sobrevivir.

A través de la pintura, el grabado, la fotografía y la instalación, nuestros artistas nos han brindado un mosaico tan diverso como la realidad misma que experimentamos: miradas románticas que aluden a utópicos estados de paz; irónicas observaciones sobre procesos que se van normalizando y agobian por su naturaleza incongruente; concepciones en torno a la identidad, el hogar y las raíces, a propósito de los desplazamientos y las alternativas de vida; el humor, la locura y la devastación envueltas en tragedia, confusión y frustración.

La creación constituye una manera bastante certera de acercarnos a épocas o momentos históricos y sin dudas, una forma de sobrevivencia material y espiritual; aún desde nuestro escenario de limitaciones, como en tantos momentos críticos de la Historia del arte, los artistas todavía se sienten animados a participar.

Considerando que la muestra agrupa generaciones diferentes, podemos entender la esperanza y la rebeldía que late en las piezas a propósito de motivar el diálogo sobre el futuro. Y es predecible, y hasta reconfortante, descubrir y redescubrir poéticas sobre dinámicas cotidianas, locales y universales, siempre necesitadas de diálogo o al menos apreciación. Lo que no resulta muy alentador es la falta de proyecciones más concretas o simplemente de fe; lo que evidencia cuan compleja e incierta es hoy nuestra existencia y cuanto de urgencia nos asiste.

La muestra del XXXIV Salón 20 de Octubre se exhibe, hasta finales de diciembre, en la galería Sala real de la Casa del joven creador, cuartel general de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Pinar del Río, como otra de las acciones que también celebra los cuarenta años de la joven institución.

Autora: Yania Collazo González