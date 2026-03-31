El arte joven no para en Pinar del Río 

En un contexto de crisis energética y limitaciones de todo tipo, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Pinar del Río no ha detenido su quehacer y la joven vanguardia artística ha seguido creando.

Se han reajustado los eventos y la programación de la Casa del Joven Creador, a tono con la situación del país, pero no ha habido un «apagón» cultural, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias Yudián Padrón, actor y presidente de la AHS en este occidental territorio.

Fotos cortesía de la AHS Pinar del Río

El ejemplo más reciente fue la jornada Espacio Habitable, una especie de fusión de los festivales Pinar Rock e Ink Factory, este último dedicado al tatuaje.

Hoy el presupuesto de Cultura se ha reducido, no tienen el mismo alcance los eventos; sin embargo, hemos buscado alternativas y mantenemos la calidad de los espacios, precisó.

Sin transporte hemos ido al hospital pediátrico Pepe Portilla o a una escuela especial; con nuestras propias agrupaciones hicimos una noche de concierto de rock, y seguimos apostando por el arte joven y el bienestar de la población, dijo.

En la comunidad de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur, el proyecto sociocultural Miyauras promueve la vida y obra de José Martí e incentiva el hábito por la lectura entre las nuevas generaciones.

Foto cortesía de la AHS Pinar del Río

Su gestor, el poeta Adrián Rodríguez, mantiene los talleres literarios, de historia, tejido, dibujos y teatro, e incluso materializó la primera edición del concurso nacional de literatura «La pluma de Martí».

Asimismo, cuatro jóvenes integrantes de la Asociación concibieron un recorrido audiovisual por la casa museo Hermanos Saíz, un regalo a la institución que cumplirá 44 años.

Según su líder Yosmany Ventura, profesor universitario y realizador radial, el material tiene una duración de 27 minutos y pretenden presentarlo en instituciones educativas de Vueltabajo para que los educandos conozcan un sitio indispensable para la historia y el arte pinareños.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias