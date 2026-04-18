El artista de la plásticaFélix Echevarría expone su «Sinfonía de paz»

«Sinfonía de paz» es la nueva propuesta del artista de la plástica Félix Echevarría.

La muestra, de unas ocho piezas realizadas en técnica mixta sobre cartulina, es, a decir del pintor, un llamado a la hermandad entre los hombres, «a la coexistencia pacífica entre los pueblos».

Cita Echevarría al compositor alemán Ludwig von Beethoven (rectifica nombre porfa) quien también convocara a través de su música a la confraternidad y la unidad entre las naciones.



La sede del Comité Provincial del PCC en Pinar del Río exhibe la exposición del paisajista y pedagogo vueltabajero.



Cada cuadro es también reflejo de la diversidad y coexistencia entre los hombres y la naturaleza.

«Sinfonía de paz» es además, un homenaje a los héroes de Playa Girón en el aniversario 65 de la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina.

Directivos de la organización política, encabezados por la integrante del Comité Central del PCC y primera secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, asistieron a la apertura de la muestra junto a personalidades de la cultura y la ciencia en Pinar del Río.