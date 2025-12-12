Portada » El Festival Nosotros abre sus sesiones teóricas en defensa de la identidad de Pinar del Río

El Festival Nosotros abre sus sesiones teóricas en defensa de la identidad de Pinar del Río

Foto: Amanda Acosta Arce

Las sesiones teóricas del Festival de la Cultura Pinareña “Nosotros” comenzaron en el Museo Provincial con un programa dedicado a la historia, tradiciones y procesos productivos que conforman la identidad de Pinar del Río.

Entre los elementos más representativos sobresalieron el tabaco, el ron y el café, productos esenciales de la economía y la cultura local, presentes también en la Feria Internacional de La Habana 2025, lo que reafirma su reconocimiento nacional e internacional.

La jornada incluyó la participación del grupo empresarial Tabacuba, que expuso la tradición tabacalera y su impacto en la identidad pinareña; la Fábrica La Guayabita, que resaltó la singularidad del ron típico de la región; y Café Cardentey, que compartió experiencias sobre la producción cafetalera y su vínculo con la cultura local.

La Fábrica La Conchita presentó su línea de alimentos y destacó el papel de la industria en la diversificación de la economía provincial.

Foto: Amanda Acosta Arce
Foto: Amanda Acosta Arce

El festival dedicó espacio al turismo cultural y natural, con ponencias sobre el Valle de Viñales, Patrimonio de la Humanidad, y la Reserva de la Biosfera Guanahacabibes, como escenarios donde la riqueza natural y las tradiciones culturales conviven de manera armónica.

En las próximas jornadas se realizarán conferencias en homenaje al líder revolucionario Antonio Guiteras, además de actividades sobre las tradiciones pesqueras, naturales y culturales de la provincia, ampliando el alcance del evento hacia nuevas dimensiones de la identidad pinareña.

La apertura contó con la presencia de autoridades gubernamentales, políticas y culturales de la provincia, quienes destacaron la importancia del festival como espacio inclusivo que fortalece la identidad cultural y proyecta las tradiciones hacia el futuro.

