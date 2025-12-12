Las sesiones teóricas del Festival de la Cultura Pinareña “Nosotros” comenzaron en el Museo Provincial con un programa dedicado a la historia, tradiciones y procesos productivos que conforman la identidad de Pinar del Río.

Entre los elementos más representativos sobresalieron el tabaco, el ron y el café, productos esenciales de la economía y la cultura local, presentes también en la Feria Internacional de La Habana 2025, lo que reafirma su reconocimiento nacional e internacional.

La jornada incluyó la participación del grupo empresarial Tabacuba, que expuso la tradición tabacalera y su impacto en la identidad pinareña; la Fábrica La Guayabita, que resaltó la singularidad del ron típico de la región; y Café Cardentey, que compartió experiencias sobre la producción cafetalera y su vínculo con la cultura local.

La Fábrica La Conchita presentó su línea de alimentos y destacó el papel de la industria en la diversificación de la economía provincial.

El festival dedicó espacio al turismo cultural y natural, con ponencias sobre el Valle de Viñales, Patrimonio de la Humanidad, y la Reserva de la Biosfera Guanahacabibes, como escenarios donde la riqueza natural y las tradiciones culturales conviven de manera armónica.

En las próximas jornadas se realizarán conferencias en homenaje al líder revolucionario Antonio Guiteras, además de actividades sobre las tradiciones pesqueras, naturales y culturales de la provincia, ampliando el alcance del evento hacia nuevas dimensiones de la identidad pinareña.

La apertura contó con la presencia de autoridades gubernamentales, políticas y culturales de la provincia, quienes destacaron la importancia del festival como espacio inclusivo que fortalece la identidad cultural y proyecta las tradiciones hacia el futuro.