El pueblo de Pinar del Río está con Venezuela (+Video)

Preside Yamilé Ramos Cordero, integrante del CC PCC y primera secretaria en Pinar del Río acto de apoyo del pueblo vueltabajero a la hermana nación de Venezuela. Foto: Tele Pinar

Ante las amenazas y agresiones imperialistas, la solidaridad del pueblo de Pinar del Río con la República Bolivariana de Venezuela fue ratificada este sábado en un acto que unió a varias generaciones de vueltabajeros en defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de la hermana nación.

«Venezuela no es una amenaza, Venezuela es la esperanza», expresó el doctor Reinaldo Menéndez García, jefe de la colaboración médica en Vueltabajo, a la vez que ratificó el compromiso de los más de 600 profesionales de la salud que actualmente prestan servicios en la tierra del Comandante Hugo Chávez Frías.

La delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia más occidental de Cuba, devino espacio de apoyo incondicional a la Revolución liderada por el presidente Nicolás Maduro y una denuncia a la política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos y los riesgos que representa para la estabilidad regional.

Esta mañana, también las máximas autoridades políticas y de Gobierno del territorio patentizaron su respaldo a Venezuela, con mensajes que encuentran eco en las plataformas digitales, guiados por el sentimiento antimperialista de Martí y Bolívar.

