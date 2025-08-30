El pueblo de Pinar del Río está con Venezuela (+Video)

Ante las amenazas y agresiones imperialistas, la solidaridad del pueblo de Pinar del Río con la República Bolivariana de Venezuela fue ratificada este sábado en un acto que unió a varias generaciones de vueltabajeros en defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de la hermana nación.

🇨🇺🤝🏻🇻🇪| Hoy sábado 30 de agosto una representación del pueblo de #PinardelRío expresará su solidaridad con el hermano pueblo de #Venezuela.#CubaPorLaPaz

«Venezuela no es una amenaza, Venezuela es la esperanza», expresó el doctor Reinaldo Menéndez García, jefe de la colaboración médica en Vueltabajo, a la vez que ratificó el compromiso de los más de 600 profesionales de la salud que actualmente prestan servicios en la tierra del Comandante Hugo Chávez Frías.

La delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia más occidental de Cuba, devino espacio de apoyo incondicional a la Revolución liderada por el presidente Nicolás Maduro y una denuncia a la política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos y los riesgos que representa para la estabilidad regional.

Esta mañana, también las máximas autoridades políticas y de Gobierno del territorio patentizaron su respaldo a Venezuela, con mensajes que encuentran eco en las plataformas digitales, guiados por el sentimiento antimperialista de Martí y Bolívar.