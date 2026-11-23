El Código de las Familias cubano (Ley 156/2022) rompe con la lógica de equiparar la unión de hecho al matrimonio. En materia económica, la regla es la absoluta separación de bienes, salvo que exista un pacto expreso entre los miembros. A diferencia del matrimonio, donde opera una presunción de comunidad, en la unión de hecho afectiva cada miembro conserva la titularidad de lo que adquiere, y solo mediante acuerdos notariales puede crearse una copropiedad sobre determinados bienes.

La regla general: separación y ausencia de presunción de comunidad

El principio rector es que los efectos patrimoniales de la unión de hecho son distintos a los del matrimonio. Si los miembros no han pactado nada, cada uno ejerce libremente sus derechos sobre los bienes de su propiedad. Esto implica que no se presume la obtención común de los bienes adquiridos durante la unión, ni se atribuyen automáticamente los efectos de la comunidad matrimonial de bienes. La lógica que subyacente es la autonomía de la voluntad: la pareja decide cómo organizar su economía, y el silencio se interpreta como independencia patrimonial.

El pacto de convivencia y la comunidad por cuotas

La vía para crear un régimen económico compartido es el pacto de convivencia o de desarrollo del proyecto de vida. En sede notarial, los miembros pueden acordar aplicar el régimen de copropiedad por cuotas a los bienes adquiridos durante la unión, o a algunos de ellos. La libertad de pacto es amplia: pueden limitar la copropiedad a un bien concreto, a categorías genéricas (muebles, inmuebles, cuentas bancarias) o a todos los bienes adquiridos durante la vigencia de la unión.

Si se pacta la copropiedad, las cuotas pueden ser iguales o desiguales. A falta de acuerdo sobre el porcentaje de participación, rige supletoriamente la presunción de igualdad de cuotas del Código Civil. Esta flexibilidad permite reflejar aportaciones económicas distintas o acuerdos particulares de la pareja, sin imponer un modelo rígido.

Liquidación de la comunidad pactada

Cuando existe una comunidad de bienes pactada y la unión se extingue, es necesario proceder a su liquidación. Están legitimados para instarla cualquiera de los miembros de la unión o un tercero acreedor. Si uno de los miembros ha fallecido, la legitimación corresponde al sobreviviente o a los herederos de aquel. La liquidación implica determinar las cuotas y hacerlas corresponder con los bienes que integran la comunidad, pudiendo llegarse a la división material de los bienes.

Protección de la vivienda familiar y otros efectos

Aunque el régimen base sea de separación, el Código reconoce ciertos efectos protectores que trascienden la mera titularidad. El proyecto de vida en común se traduce en deberes de asistencia mutua y contribución al sostenimiento del hogar. Además, la unión de hecho afectiva, una vez reconocida e inscrita, genera efectos en materia sucesoria: el miembro sobreviviente puede tener vocación hereditaria conforme a las modificaciones introducidas en el Código Civil. Es crucial distinguir, sin embargo, que estos efectos sucesorios no se aplican retroactivamente a uniones extinguidas por muerte antes de la vigencia del Código de las Familias.

La norma concede una única oportunidad de que, sin la existencia del pacto de convivencia previo, se pueda reconocer derechos comunes sobre los bienes adquiridos de manera individual por uno solo de los miembros de la pareja, y estriba en el supuesto en el que uno de ellos, con poder adquisitivo, hubiese adquirido los bienes “cuando el otro brindaba su aportación económica con el trabajo en el hogar, o cuando, por razones de edad, situación de discapacidad, enfermedad u otro impedimento insuperable estuviera imposibilitado de trabajar y, además carezca de otros medios de subsistencia”.

El régimen económico de la unión de hecho afectiva en Cuba se construye sobre la libertad y la autonomía, no sobre la presunción de comunidad. Quien desee compartir bienes debe pactarlo expresamente, preferiblemente mediante escritura notarial. Esta configuración respeta la diferencia entre modelos familiares, evitando trasladar sin más las reglas matrimoniales a las uniones de hecho. Para los miembros de una unión de hecho, la recomendación práctica es clara: si existe un proyecto patrimonial común, debe documentarse mediante un pacto de convivencia para dotar de seguridad jurídica a sus relaciones económicas.