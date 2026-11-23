Un convenio de colaboración internacional rubricado este sábado entre la Asociación Andalucía – Cuba y el gobierno de Pinar del Río favorecerá la instalación de sistemas fotovoltaicos en varios centros educacionales e instituciones de salud de la provincia.

Los nuevos equipos respaldarán servicios vitales en policlínicos, consultorios del médico y la enfermera de la familia, el Centro Provincial de Genética Médica, círculos infantiles de la capital pinareña y la Escuela Pedagógica Tania La Guerrillera.

Firma de convenio de colaboración internacional entre la Asociación Andalucía – Cuba y el gobierno de Pinar del Río. Foto de Marcia Delgado Ruizsanchez

El presidente de la Asociación Andalucía-Cuba, Antonio Zurita Contreras, explicó que esta es la etapa inicial de una iniciativa auspiciada por la diputación de Sevilla.

Este esfuerzo alcanzará también otros sectores, pero, la prioridad es la salud y la educación por su impacto en el bienestar social, refirió.

La directora general de Salud en Vueltabajo, Sandra Ramírez Guzmán y su homólogo en el sector educacional, Evelio Herrera Padrón, coincidieron al destacar la significativa contribución que representan los sistemas fotovoltaicos para alcanzar mayores niveles de calidad en la atención a pacientes, alumnos y trabajadores.

Tomado de Radio Guamá