En la nueva Ley de la Vivienda de Cuba (Ley 187/2026), la distinción fundamental entre el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato radica en la onerosidad y la finalidad: el arrendamiento tiene como núcleo el pago de una renta, generalmente destinado a fines de lucro o habitacionales; mientras que el comodato se define legalmente como una cesión gratuita de uso, introducido por primera vez en la ley, y que requiere formalización notarial y registro, utilizándose comúnmente para evitar el riesgo de pérdida de la propiedad por ocupación ilegal o para fines de custodia. Esta nueva ley, al reconocer explícitamente el comodato, proporciona a los propietarios una vía legal para ceder el uso de manera gratuita, diferenciándose del arrendamiento, que está sujeto a regulaciones administrativas y obligaciones fiscales.

I. Contrato de Arrendamiento: Herramienta de rentabilidad regulada

El arrendamiento en Cuba es un contrato oneroso clásico mediante el cual el arrendador transfiere el uso de la vivienda al arrendatario y obtiene una renta a cambio. En el marco de la nueva ley, el arrendamiento sigue estando estrictamente regulado y vinculado a la gestión administrativa.

La naturaleza jurídica y los fines del arrendamiento: Según el Código Civil cubano y la Ley General de la Vivienda, el arrendamiento se define como el acto en el que una parte se obliga a proporcionar a otra el uso o goce de un bien a cambio de un precio determinado. En la práctica jurídica cubana, la firma del contrato de arrendamiento suele estar vinculada a la obtención de ingresos, ya sea para alquiler residencial a largo plazo o para alquiler de habitaciones. Aunque las sucesivas reformas han ido eliminando gradualmente la prohibición expresa de que personas jurídicas sean arrendatarias (limitándolo a fines de «alojamiento»), el arrendamiento sigue siendo una actividad económica sujeta a la supervisión del departamento de trabajo municipal o de vivienda.

Los requisitos de forma y limitaciones: El arrendamiento no requiere una forma notarial especial (aunque se recomienda la formalización), pero el arrendador generalmente necesita estar registrado en la Dirección Municipal de la Vivienda y cumplir con las normas fiscales y de precios. La ley impone restricciones específicas al arrendamiento, como la prohibición del subarrendamiento (sin consentimiento del propietario) y la prohibición de que el arrendatario altere el uso de la vivienda. En comparación con el comodato, el arrendamiento, al implicar un flujo de efectivo, está más sujeto a la supervisión de las autoridades fiscales y de orden público.

II. Contrato de Comodato: Innovación gratuita y herramienta de custodia

El contrato de comodato constituye una de las innovaciones más destacadas de la nueva Ley de la Vivienda. Históricamente, el derecho cubano carecía de regulación detallada sobre el comodato de viviendas, y la nueva ley lo incorpora explícitamente en el texto legal, reconociendo la cesión gratuita del uso de la vivienda.

El elemento esencial es la «gratuidad» y la «formalidad». Según la nueva ley, los propietarios pueden ceder gratuitamente el uso de su vivienda a otra persona mediante contrato de comodato. Esto significa que el comodatario utiliza la vivienda sin pagar renta alguna. Jurídicamente, esto lo diferencia fundamentalmente del arrendamiento. Precisamente por esta gratuidad, la ley exige expresamente que el contrato de comodato debe otorgarse ante notario e inscribirse en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Registro de la Propiedad). Este requisito de doble formalidad tiene como objetivo proteger tanto a una parte como a la otra, evitando disputas futuras derivadas de cesiones verbales o no registradas.

Escenarios de aplicación y significado práctico. Desde la perspectiva de la práctica social, el comodato resuelve las necesidades de un grupo específico de personas: los propietarios que residen en el extranjero durante largos períodos o que poseen viviendas desocupadas. Si utilizan el arrendamiento, pueden enfrentar riesgos de impago de renta por parte del arrendatario, daños a la propiedad o complicaciones para recuperar la vivienda. Mediante el comodato, pueden entregar la vivienda a familiares o personas de confianza para su custodia y uso gratuito, garantizando al mismo tiempo la titularidad de la propiedad mediante la inscripción registral, evitando así que la vivienda se convierta en «ocupación ilegal» o se pierda el control por ocupación prolongada. Además, el comodato también puede utilizarse para fines de asistencia social, como permitir que personas sin hogar residan temporalmente, sin generar obligaciones fiscales.

III. Comparación y límites jurídicos

En la práctica, la frontera entre ambos no es completamente inmutable. Si las partes firman supuestamente un «comodato», pero en realidad el cesionario paga «alquiler» u otras contraprestaciones periódicas al cedente, los tribunales o las autoridades administrativas pueden, basándose en la esencia del contrato, determinar que se trata de un arrendamiento encubierto, requiriendo así el cumplimiento de las obligaciones de registro e impuestos, correspondientes al arrendamiento.

Para los propietarios, la nueva ley ofrece opciones más flexibles: si se busca rentabilidad económica, se debe optar por el arrendamiento, asumiendo las obligaciones fiscales y regulatorias correspondientes; si se busca custodia gratuita o uso de asistencia social, se debe optar por el comodato y completar estrictamente los trámites notariales y registrales. En esencia, la nueva ley, al distinguir claramente entre el arrendamiento oneroso y el comodato gratuito, no solo estandariza el mercado de alquiler, sino que también proporciona un mecanismo de transmisión de derechos más seguro para los propietarios que no buscan fines de lucro.