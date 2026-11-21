Observar, valorar y reflexionar sobre algunas de las cuestiones relacionadas con la identidad nacional, la búsqueda de un estado emocional y personal de sosiego y el inminente anhelo por transgredir los espacios de convivencia hacia los imaginarios parecen constituir algunos de los resortes del discursivo ideoestético en la obra de Jorge Luis Ballart.

Este creador ha logrado captar de manera simbólica algunos de los más controversiales y paradójicas ‟encrucijadas” de nuestra isla que tienen cita en el histórico malecón habanero un espacio y tiempo de debate sobre una parte de lo que nos sucede o está por ocurrir.

Ballart siempre ha defendido la pintura académica como principal registro de su obra, para ello ha empleando una pincelada suelta y con un marcado uso del dripping, resaltando el tratamiento compositivo, el empleo del color y la encomiable factura entre otros que, han hecho descorrer una trama visual que rosa con cierta atmosfera dramática, sobre todo en la apropiación de ciertos recursos “teatrales” en su puesta en escena donde ha intentado colocar su mirada en los “supuestos” e incognitos destinos de la isla: Para ello, el creador toma como pretexto la apropiación de algunos elementos significativos e identitarios de la nación como la palma, el icónico mapa de la isla y la majestuosidad del malecón habanero formando una tríada icónica, sicológica, sociológica, antropológica y existencialista que nos catapulta de manera directa hacia un lenguaje universal. Los tres elementos evocan, representan y resumen una parte de toda una construcción ideoestética localista cuyas búsquedas filosóficas se debaten entre el pasado, el presente y futuro.

En algunos casos el conocido malecón habanerocomienza una ilimitada mutación que termina convirtiéndose en isla, mapa, cuerpo humano, campo de batallas, puntos de partidas, tira piedras, nido, faro, plato y obstáculo que buscan ante todo provocar un compendio de preguntas y situaciones que solo parecen cobrar vida dentro de ese sitio especifico. En cambio, la Palma y la representación paradigmática del mapa cubano parecen captar todo el arraigo al contexto y el espacio de convivencia, la memoria e identidad profunda que no parecen bifurcar sus senderos primigenios, un credo que se defiende con uñas y dientes a pesar del tiempo y las generaciones, tal como se observa en las obras; El paso soñado, Óleo sobre tela, 80 x 100 cm, 2003 y El horizonte me arde, Óleo sobre Lienzo, 60 x 130 cm, 2003.

En algunas de estas piezas se respira la meticulosidad detallada en la construcción de cada elemento, en otras prevalece el gesto y el dripping como constantes, siendo el relato y la crónica social uno de sus principales registros.

No cabe dudas que la obra de Ballart posee la capacidad de convertirse en esa especie de búsqueda de refugio y “Santo grial” que tiene como uno de sus puntos de partida el consumo de una buena dosis de identidad y raíces nacionales, esa que no permitirá que el sendero se torne difuso, frustrado y anclado en un rosario de sueños que debemos perseguir para vivir.