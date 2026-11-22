Cuando pensamos en la atención médica, casi siempre recordamos a médicos y enfermeras. Sin embargo, detrás de cada tratamiento también está el trabajo de quienes garantizan la elaboración, conservación y entrega adecuada de los medicamentos.

El trabajador farmacéutico cumple una tarea muy importante. Su responsabilidad no termina al colocar un producto en el mostrador; también debe orientar, escuchar y ofrecer la información necesaria para que cada persona utilice correctamente lo indicado.

En las farmacias, estos profesionales atienden diariamente a pacientes con distintas preocupaciones. Algunos llegan con dudas, otros buscan alivio para una dolencia y muchos necesitan una palabra amable en medio de una situación difícil. Por eso, el trato humano resulta tan valioso como el conocimiento técnico.

La labor exige preparación, disciplina y mucha responsabilidad. Un medicamento puede contribuir a recuperar la salud, pero debe emplearse de manera adecuada. De ahí la importancia de seguir las recomendaciones y consultar siempre a los especialistas ante cualquier inquietud.

En Pinar del Río, los trabajadores del sector farmacéutico forman parte de esa amplia red que acompaña a la población. Su esfuerzo, muchas veces silencioso, se hace visible en cada jornada de trabajo, incluso cuando existen dificultades y deben buscar alternativas para cumplir con su deber.

A ellos les corresponde cuidar recursos sensibles y mantener el compromiso con cada paciente. Detrás de esa responsabilidad hay horas de dedicación, paciencia y un profundo sentido del servicio, cualidades que merecen ser reconocidas.

El Día del Trabajador Farmacéutico es una oportunidad para agradecer esa entrega. Cada medicamento bien conservado, cada orientación ofrecida y cada atención respetuosa son también formas de cuidar la vida.