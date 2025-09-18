Portada » Elegida Yohany Ramos Pérez como Primera Secretaria del Partido en el municipio Pinar del Río

Elegida Yohany Ramos Pérez como Primera Secretaria del Partido en el municipio Pinar del Río

Yohany Ramos Pérez, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en el municipio Pinar del Río

El Pleno del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Pinar del Río, a propuesta de la Comisión de Cuadros del Comité Central del Partido, aprobó la liberación de la compañera Yudalis Rodriguez Castro, quien se desempeñaba como Primera Secretaria en dicho Comité, y en su lugar eligió a la compañera Yohany Ramos Pérez.

Yohany, de 45 años de edad, es Licenciada en Comunicación Social. Actualmente cursa maestría en Estudios Sociopolíticos en la Facultad Provincial del Partido «Abel Santamaría Cuadrado».

Acumula experiencia en la labor de dirección política, con tránsito por diferentes responsabilidades en la Unión de Jóvenes Comunistas hasta ocupar el cargo de miembro del Buró Municipal para atender la esfera Política Ideológica, en Los Palacios.

En el año 2011 es promovida al trabajo profesional del Partido en el cargo de funcionaria y posteriormente como miembro del Buró Municipal para atender la actividad Agroalimentaria.

Por los resultados alcanzados en su desempeño, se promueve en septiembre de 2023 al cargo de Primera Secretaria en el territorio.

El pleno, presidido por la compañera, Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria en la provincia, Pinar del Río, reconoció el esfuerzo y la labor desempeñada por la compañera Yudalis Rodríguez Castro, quién asumirá otras responsabilidades en la organización partidista.

