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Una profesión que también acompaña desde lo humano

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Cada 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermería, una fecha dedicada a reconocer a quienes desempeñan una de las labores más sensibles y necesarias dentro del sistema de salud.

Siempre he pensado que hablar de enfermería es hablar de entrega, no solo por la preparación y el conocimiento que exige esta profesión, sino por la capacidad de acompañar a las personas en momentos de vulnerabilidad, dolor o incertidumbre. Hay un componente humano en esta labor que muchas veces resulta imposible medir.

Con frecuencia se reconoce el trabajo médico, pero no siempre se visibiliza de igual manera el esfuerzo constante de enfermeros y enfermeras, quienes permanecen cerca del paciente durante gran parte del proceso de atención. Son quienes observan, escuchan, orientan y brindan apoyo incluso en jornadas agotadoras.

A mi entender, una de las mayores fortalezas de esta profesión está en la sensibilidad con la que se ejerce. Porque no se trata únicamente de cumplir procedimientos, sino de generar confianza y tranquilidad en personas que atraviesan situaciones complejas.

También considero importante destacar que la enfermería enfrenta desafíos diarios: largas horas de trabajo, presión emocional y una enorme responsabilidad. Sin embargo, pese a esas dificultades, sigue siendo una labor imprescindible y profundamente humana.

Este día no debería limitarse a un simple reconocimiento simbólico. Es una oportunidad para valorar a quienes sostienen gran parte de la atención sanitaria desde el compromiso, la paciencia y la vocación de servicio.

Más allá de uniformes o instituciones, esta fecha recuerda que cuidar de otros requiere conocimiento, pero también empatía. Y precisamente ahí radica el verdadero valor de la enfermería.

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