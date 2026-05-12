San Vicente en Viñales, una opción para el turismo de salud

El proyecto de revitalización del Centro Termal San Vicente busca atraer inversión extranjera directa, con el objetivo de modernizar infraestructuras y potenciar un sector estratégico que une turismo y salud en Cuba.

El Centro Termal San Vicente, situado en el pintoresco valle de Viñales, Pinar del Río, se consolida como uno de los proyectos más relevantes dentro de la estrategia cubana de revitalización de instalaciones termales. Fundado en 1901 y ubicado a solo 180 kilómetros de La Habana, este espacio se presenta como una oportunidad de inversión extranjera en la intersección entre el turismo y la salud.

Las aguas mineromedicinales del río San Vicente brotan a 35 °C y poseen propiedades sulfurosas, cálcicas e hipotermales. Según la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), se consideran un tesoro natural por sus beneficios terapéuticos.

El centro dispone de 53 habitaciones, la mayoría en acogedoras cabañas de madera con tejas criollas y ventanales amplios que permiten apreciar la flora y fauna del entorno. Este refugio, elegido en su momento por el novelista Ernest Hemingway, ofrece privacidad y descanso en un paisaje de singular belleza.

El valle está rodeado de bosques piníferos y cuevas como la Cueva del Indio, con un río subterráneo navegable. Además, se encuentra próximo a los mogotes de Viñales, declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Entre los atractivos cercanos destacan el Mural de la Prehistoria, considerado el fresco al aire libre más grande del mundo, y el Museo Palenque de los Cimarrones.

El proyecto de revitalización del Centro Termal San Vicente busca atraer inversión extranjera directa, con el objetivo de modernizar infraestructuras y potenciar un sector estratégico que une turismo y salud en Cuba.

Tomado de Cubasí