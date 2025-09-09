En las calles de Pinar del Río, la Patrona de Cuba

Cada 8 de septiembre, la Virgen de la Caridad del Cobre, proclamada Santa Patrona de Cuba en 1916 por la Iglesia Católica, reúne a sus pies las plegarias de decenas de creyentes que acompañaron su paso por las calles de Pinar del Río.

«A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis plegarias, mis sueños, mi vida entera…» coreaban los feligreses junto a la banda provincial de conciertos durante la tradicional peregrinación.

Velas y girasoles para Cachita, como también la nombran los nacidos en esta isla, ofrecieron los presentes, en gesto de gratitud, respeto y misericordia.

Desde los balcones y portales, los vecinos se sumaban a saludar a la Madre, entre vítores, cantos, peticiones y rezos.

Y si vas al Cobre

Quiero que me traigas

Una Virgencita de la Caridad.

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, en Pinar del Río este 8 de septiembre. Foto: Rafael Fernández Rosell/ Tele Pinar