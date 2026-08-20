Informan sobre indicadores del PAMI en Consolación del Sur

Un total de 347 gestantes y 520 lactantes componen hoy el universo del Programa Materno Infantil (PAMI) en el municipio de Consolación del Sur, con una mortalidad infantil por debajo de 3,5, según informaron especialistas del sector.

De acuerdo con la información, los resultados alcanzados en esta rama de la salud municipal se deben al esfuerzo y el trabajo intersectorial de los médicos y las enfermeras del territorio, así como a las intervenciones comunitarias y el seguimiento personalizado a cada una de las madres y niños.

Dunia Remigio Díaz, asesora del PAMI en consolación, manifestó que en el presente año, hasta la fecha, se registran 589 nacimientos, lo cual representa un incremento en la natalidad contra igual período el año anterior.

“Podemos decir de forma orgullosa, que en cuanto a los indicadores de la mortalidad materna la mantenemos en cero, y la mortalidad infantil se encuentra en por debajo de la tasa provincial y la nacional, lo cual valida nuestro trabajo en cuanto a la atención prenatal, el parto institucionalizado y el trabajo en terreno a los recién nacidos”.

“Otro de los indicadores que podemos mencionar es el de bajo peso, que se encuentra en 4,8 y que también está por debajo de lo establecido para nuestra provincia y muy por debajo del logrado en el pasado año 2025”.

La especialista mencionó por último, que el trabajo en esta área continúa siendo un reto diario, en especial con las pacientes adolescentes que llegan a consultas con embarazos no planificados.

“Por supuesto, no estamos satisfechos aún. Nos queda como desafío el trabajo con el embarazo en la adolescencia, pues este no solo depende de la atención médica, sino que necesita un alto nivel de cohesión social, buenas dinámicas familiares, y que además forma parte de la intersectorialidad con las escuelas y los trabajadores sociales, entre otros”.

“No obstante, creemos que en general el Programa Materno Infantil en el territorio va camino a alcanzar registros muy buenos que sin duda alguna elevan la calidad de vida de la población y enaltecen el trabajo de los galenos consolareños”, concluyó.

Tomado de Periódico Guerrillero