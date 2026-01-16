Portada » Encabezó Díaz-Canel marcha en honor a los 32 héroes 

Encabezó Díaz-Canel marcha en honor a los 32 héroes 

Foto: Luís Jiménez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, encabezó hoy, en esta capital, la marcha del pueblo en honor a los 32 combatientes caídos durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

Participaron también los miembros del Buró Político del CCPCC Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, entre otros representantes de la organización política, las de masas, sociales y estudiantiles junto a los diferentes sectores de la sociedad.

Foto: Luís Jiménez

La marcha, que se desarrolló desde la Tribuna Antimperialista hasta la Avenida de los Presidentes también constituye una acción de denuncia contra las agresiones imperialista que ejecuta el gobierno de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe.

Este acontecimientofue una oportunidad para reafirmar el compromiso de los cubanos con su proceso revolucionario y demostrar que la mayor de las Antillas no cederá ante ninguna presión o amenaza.

Foto: Luís Jiménez

Este viernes, en todo el territorio nacional se realizan diferentes homenajes a los mártires que por su entrega merecen todo el honor y gloria

Foto: Luís Jiménez

Tomado de ACN

No se olvidan, se enraízan en la historia

Por estos días en que todo el país, rinde homenaje a los 32 combatientes internacionalistas caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, inevitable resulta

enero 16, 2026 No hay comentarios

Tributo del pueblo pinareño a combatientes caídos

El pueblo pinareño rinde hoy honores en ceremonia de homenaje póstumo, a los 32 internacionalistas cubanos que cayeron en la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento de su misión el

enero 16, 2026 No hay comentarios
