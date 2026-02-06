Enfermedades cadiovasculares y bajas temperaturas.

En esta época del año, predominan las bajas temperaturas, por lo que se hacen frecuentes los infartos agudos del miocardio, hipertensión arterial y otras enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, de ahí expertos recomiendan a las personas que padecen de estas patologías, cumplir estrictamente con la medicación orientada por su facultativo.

Según la fundación española del corazón, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares aumenta en un 20% en invierno, debido a las temperaturas frías, mientras que las coronarias lo hacen en un 10%, según los expertos, el frío puede perjudicar más a las personas de edad avanzada o a quienes sufren de diabetes, hipertensión o ya padecen alguna enfermedad cardiovascular.

Los eventos de este tipo, aseguran los especialistas, que no sólo son consecuencia directa del descenso de la temperaturas, si no que se deben, fundamentalmente, a las infecciones del tracto respiratorio, cuya prevalencia aumenta en estos días, y cuyos efectos están muy asociados al agravamiento de la insuficiencia cardíaca, eventos isquémicos u otras enfermedades del corazón.

Por lo que se recomienda a los pacientes , adoptar las medidas necesarias en aras de evitar los efectos severos a la salud humana .

Abrigarse bien ,tomar infusiones y caldos calientes ,además de cumplir estrictamente con el tratamiento indicado por los facultativos, son medidas esenciales para evitar un desenlace fatal.