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Enfrentan incendio forestal en Minas de Matahambre Pinar del Río

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Foto: Rosalía Díaz Arronte

Fuerzas del Cuerpo de guardabosques en la provincia de Pinar del Río combaten incendio de muy grandes proporciones en zonas montañosas del municipio Minas de Matahambre. Hasta el momento no peligran vidas humanas pero si cuantiosos daños forestales.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

El siniestro comenzó en horas de la mañana del día 10 de abril en la zona conocida por la lanza propagándose en diferentes zonas de manera rápida debido a la intensidad de los vientos, según declaraciones de Ruben Geurra Corrales jefe del grupo de gestión de manejo del fuego en la provincia 400 hectáreas de bosque son quemadas.

Durante cinco días fuerzas del Cuerpo de guardabosques en vueltabajo, la Empresa forestal de mantua y Minas de Matahambre junto a brigadas conformadas por habitantes de la zona trabajan con los medios y herramientas de que disponen para estas faenas entre ellos dos mecanizados para lograr controlar el fuego.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

En lo que va de período de enero a mayo es el primer incendio de esta clasificación de muy grandes proporciones en la provincia. En estos momentos las fuerzas del Cuerpo de guardabosques investigan las causas y a la vez aplican las estrategias necesarias para el control del siniestro.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

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