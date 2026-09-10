Estudian aves migratorias y raras en humedal sur de Los Palacios

Unas 15 especies de aves exóticas han registrado en el humedal sur de Los Palacios, aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular de ese territorio pinareño como área protegida.

Como parte del proyecto regional de estudios de aves en ese ecosistema, auspiciado por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, se han identificado hasta el momento 187 especies de pájaros, entre residentes y migratorias, algunos de ellos raros en el país, asegura el coordinador de la iniciativa, el investigador de la Unidad Científico-Tecnológica de Base de Los Palacios, Máster Rodolfo Castro Álvarez.

“La Gaviota Ártica, cuya última observación en Cuba databa de 1935, no había vuelto a verse hasta ahora. También se registró un tipo de Zarapico -al que en España llaman Correlino- que nunca antes se había reportado en el país”, destacó.

El estudioso resaltó además la presencia del Zarapico Pico de Cimitarra Grande y del pelícano blanco.

«Era raro hasta los años 2000, cuando se descubrió que aquí había un grupo grande. En Los Palacios hay ya una población, y es el lugar fuera de Norteamérica donde se reproduce», apuntó.

Castro Álvarez confirmó que, en correspondencia con el proyecto regional de estudios de aves en el humedal sur de Los Palacios, realizan actividades de educación ambiental con estudiantes, campesinos y trabajadores de la zona, con vistas a proteger ese ecosistema, también rico en especies maderables costeras, fauna silvestre y poblaciones acuáticas.

Tomado de Radio Guamá