Táctica y estrategia frente la obra de Jesús Gastell Soto

La obra de Jesús Gastell siempre me ha motivado a realizar un viaje introspectivo y filosófico pocas veces experimentado dentro de la amplia producción simbólica de las artes visuales pinareñas ¿en qué sentido? en sus sistemáticas representaciones ideoestéticas donde la proyección metafísica del hombre contemporáneo se ha convertido en el centro de referencia discursiva ¿con que objetivo? para dialogar sobre algunos de los senderos y destinos que cotidianamente observamos como posibles obstáculos de la vida.

Una buena parte de la producción de Gastell está estrechamente concatenada con el despliegue de una rigurosa metodología epistemológica que suele imbricar a priori, la metáfora, lo sígnico y alegórico para dialogar sobre aspectos relacionados entre otros con las encrucijadas paradójicas del destino, el contexto como laberinto y los obstáculos mentales que florecen como dudas del pensamiento. Para ello toma la modalidad del dibujo como pretexto y herramienta ideal para desatar el dialogo con el espectador.

Muchas de sus obras parecen trasmitirnos una especie de ambiente de sosiego y quietud predominante, una suerte de ‟retiro espiritual” donde solo parecen cohabitar el hombre y su pensamiento; Sin embargo para la recreación de cada pieza, el creador se apropia de una puesta en escena con un fuerte contenido paisajista, substituyendo al sujeto figurativo por la asociación con diferentes tipos de piedras en plena referencia metafórica al obstáculo, el destino, el principio y final de un riguroso cuestionamiento que parece sostenerse única y exclusivamente sobre los hombros de los seres humanos, focalizando toda la atención en la toma de decisiones de cada uno de nosotros dentro de su propio espacio de vida sobre la tierra. Un ejemplo de ello se observa en las obras: El muro, Carboncillo sobre Cartulina, 116 x 80 cm, Parábola sobre el camino, Carboncillo sobre Cartulina, 116 x 80 cm y la Fuente del deseo, Carboncillo sobre Cartulina, 116 x 80 cm, 2006.

Con Gastell siempre asistiremos a degustar una lección muy clara y contundente de poesía visual que dialoga sobre los destinos del hombre frente a la inmensidad del universo, un capitulo necesario que intenta todo el tiempo ponernos a prueba para certificar los aspectos relacionados con: decisión, estrategia y pensamiento, elementos fundamentales para enfrentar un determinado problema y hallar dentro de su obra la mejor solución.