La ONU alerta que el planeta superará los 1,5 grados, aunque aún puede revertirse con acciones inmediatas

El planeta superará previsiblemente el límite de 1,5 grados de calentamiento global en los próximos años. Pero todavía es posible reducir las temperaturas y regresar por debajo de ese umbral, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PUMA) a través de un informe publicado este miércoles.

El escenario más optimista prevé que el aumento de la temperatura alcance un máximo de 1,8 grados. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los dos grados.

El informe advierte de que cada fracción adicional de grado por encima de los 1,5 grados intensificará los fenómenos meteorológicos extremos y aumentará el riesgo de superar puntos de inflexión irreversibles.

Entre ellos figuran la desestabilización de las grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de una importante circulación de corrientes del Atlántico, fundamental para regular el clima.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que las olas de calor, los incendios y las inundaciones de este verano son una advertencia de lo que está por venir.

«Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles», advirtió.

El PNUMA propone ahora una estrategia para reducir de inmediato y de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando así el pico de calentamiento y retirar carbono de la atmósfera para lograr emisiones netas negativas y reducir las temperaturas.

En el informe se insiste en que la acción debe acelerarse de inmediato y los países con mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, subraya, deben actuar más rápido y con mayor ambición.

«Todavía podemos lograr que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C a finales de siglo», reiteró el Secretario General de la ONU, António Guterres. «Debemos hacer que el exceso sea lo más pequeño y breve posible, limitando la altura de las temperaturas y el tiempo que permanezcan por encima de 1,5».

Eso exige una «mayor ambición» mediante la aceleración de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables, la reducción drástica de la contaminación por metano y la protección de la tierra, los bosques y los océanos, puntualizó Guterres.

(Con información de Telesur)

Tomado de Agencia Cubana de Noticias