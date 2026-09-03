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La ONU alerta que el planeta superará los 1,5 grados, aunque aún puede revertirse con acciones inmediatas

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El cambio climático se manifiesta ante nuestros ojos casi a diario en forma de un aumento de la incidencia y el efecto de los fenómenos meteorológicos extremos, advirtió la OMM. Foto: OMM.

El planeta superará previsiblemente el límite de 1,5 grados de calentamiento global en los próximos años. Pero todavía es posible reducir las temperaturas y regresar por debajo de ese umbral, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PUMA) a través de un informe publicado este miércoles.

El escenario más optimista prevé que el aumento de la temperatura alcance un máximo de 1,8 grados. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los dos grados.

El informe advierte de que cada fracción adicional de grado por encima de los 1,5 grados intensificará los fenómenos meteorológicos extremos y aumentará el riesgo de superar puntos de inflexión irreversibles.

Entre ellos figuran la desestabilización de las grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de una importante circulación de corrientes del Atlántico, fundamental para regular el clima.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que las olas de calor, los incendios y las inundaciones de este verano son una advertencia de lo que está por venir.

«Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles», advirtió.

El PNUMA propone ahora una estrategia para reducir de inmediato y de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando así el pico de calentamiento y retirar carbono de la atmósfera para lograr emisiones netas negativas y reducir las temperaturas.

En el informe se insiste en que la acción debe acelerarse de inmediato y los países con mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, subraya, deben actuar más rápido y con mayor ambición.

«Todavía podemos lograr que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C a finales de siglo», reiteró el Secretario General de la ONU, António Guterres. «Debemos hacer que el exceso sea lo más pequeño y breve posible, limitando la altura de las temperaturas y el tiempo que permanezcan por encima de 1,5».

Eso exige una «mayor ambición» mediante la aceleración de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables, la reducción drástica de la contaminación por metano y la protección de la tierra, los bosques y los océanos, puntualizó Guterres.

(Con información de Telesur)

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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