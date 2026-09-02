ETECSA informa afectaciones en el servicio de SMS y Transfermóvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, comunicó que debido a dificultades técnicas se encuentra afectado el servicio de envío y recepción de mensajes SMS en todo el país. Esta interrupción ha provocado la suspensión temporal de la plataforma Transfermóvil, que depende de las notificaciones por mensajería para realizar operaciones financieras y de pago.

Los directivos de la entidad aseguraron que se trabaja intensamente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, con equipos técnicos desplegados para identificar y corregir la falla. Mientras tanto, invitaron a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de la empresa, donde se actualizará el estado de la situación.

La afectación impacta directamente en miles de clientes que utilizan Transfermóvil para operaciones cotidianas como recargas, pagos de servicios y transferencias bancarias. La empresa reconoció la importancia de este servicio en la vida diaria de la población y reiteró su compromiso de garantizar la estabilidad de la red.

Este incidente pone de relieve la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de respaldo, en un contexto donde la digitalización de servicios se ha convertido en una herramienta esencial para la economía y la vida social en Cuba.