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WhatsApp elimina el PIN de seis dígitos y refuerza la protección contra estafas

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WhatsApp ha reforzado la seguridad de las cuentas de sus usuarios con tres actualizaciones clave. La aplicación de mensajería dejó atrás el PIN numérico para dar entrada a contraseñas más robustas que impedirán que te roben la cuenta tan fácil. La compañía también añadió contexto sobre las llamadas desconocidas y amplió el uso de las passkeys, una opción para quienes no desean lidiar con claves.

De acuerdo con un comunicado en la web de Meta, la actualización más reciente de WhatsApp se aleja de las novedades en funciones y apuesta por la seguridad. Si bien la app ya contaba con mecanismos como la verificación en dos pasos, esta dependía de un PIN de seis dígitos que podría vulnerarse usando los métodos adecuados. Ahora, la aplicación sustituirá la clave temporal por una contraseña completa que admite letras, números y caracteres especiales, lo que le hará el trabajo más difícil a un atacante.

Tomado de Cubadebate

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