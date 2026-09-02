Senda para este tiempo

La Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca apuesta por garantizar un curso exitoso, a pesar del adverso contexto que vive el país.

Con el compromiso de formar profesionales integrales, competentes y comprometidos con el desarrollo del país, la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca abrió sus puertas este 1ro. de septiembre a más de 7 000 alumnos en todas sus modalidades de estudio.

Desde agosto se habilitó la matrícula en línea con el fin de agilizar el proceso oficial de inscripción, alternativa que facilitó el trámite a los jóvenes residentes en los municipios más alejados y en otras provincias.

El Doctor en Ciencias Yorki Mayor Hernández, rector de la casa de altos estudios, precisó que, dada la coyuntura actual, el primer año de todas las carreras mantendrá la modalidad presencial durante todo el período lectivo. Igual dinámica asumirán Geología e Ingeniería Forestal, especialidades de alcance regional (desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus) con mayor complejidad para el traslado de los estudiantes.

El resto de los años y carreras se acogerá a un esquema de presencialidad escalonada, combinando períodos de estancia continua en las sedes universitarias con etapas semipresenciales y a distancia. Por su parte, los alumnos de cuarto año se incorporarán de forma presencial a tiempo completo durante el segundo período del curso, hasta concluir su ejercicio de finalización de estudios.

En paralelo, se desarrollan concentrados metodológicos para consolidar la preparación de los claustros, sobre la base de las experiencias acumuladas en el período lectivo anterior bajo modalidades híbridas de enseñanza.

El rector aseguró que la cobertura docente está garantizada gracias a un colectivo consolidado, complementado con el apoyo de alumnos ayudantes, estudiantes de alto rendimiento y profesionales de la producción y los servicios contratados para la docencia.

Mayor Hernández señaló además que los alumnos de nuevo ingreso contarán con dos semanas de familiarización, que incluirán recorridos por las sedes universitarias y actividades organizadas por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organización que se alista para su proceso eleccionario.

Inspirada en el poema de Luis Saíz Montes de Oca que traza la ruta de los jóvenes universitarios, la casa de altos estudios sostiene como lema institucional «Senda para este tiempo», en homenaje al legado de los hermanos Saíz.

Al evaluar los retos del nuevo año lectivo, el rector resaltó la determinación de profesores y alumnos de priorizar la formación académica vinculada a las necesidades de la sociedad, al tiempo que reconoció el esfuerzo de las familias por respaldar la superación profesional de sus hijos en medio de las actuales dificultades.

Tomado de Periódico Guerrillero