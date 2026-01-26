Mañana, 27 de enero, tendrá lugar en esta capital la reedición de la Marcha de las Antorchas, acto que rendirá homenaje al Héroe Nacional José Martí y reafirmará el compromiso con los valores de soberanía y dignidad que defendió.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, y secretario de Organización del Comité Central, destacó desde su perfil en Facebook que la marcha constituye un llamado a la acción y a la reflexión sobre el legado martiano, en especial su visión universalista expresada en la frase “Patria es humanidad”.

El dirigente recordó que Martí publicó esa idea el 26 de enero de 1895 en el periódico Patria, y subrayó que su pensamiento trasciende fronteras al concebir la patria como extensión de la humanidad.

Dicho evento se desarrollará en el contexto del aniversario 173 del natalicio de Martí y convoca a miles de jóvenes y representantes de organizaciones sociales, quienes recorrerán las calles con antorchas como símbolo de continuidad histórica y resistencia antimperialista.

Morales Ojeda señaló que el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en su discurso del 3 de febrero de 1999 en la Universidad Central de Venezuela, calificó esa expresión como una de las más extraordinarias de Martí y exhortó a asumirla como guía de acción.

La reedición de la Marcha de las Antorchas se inscribe en un contexto internacional marcado por las luchas de los pueblos por la soberanía y la justicia, lo que otorga mayor vigencia a la convocatoria.

Esas antorchas que iluminarán las calles de La Habana simbolizarán la luz que guía la defensa de la independencia y la aspiración a un mundo más justo y libre, acotó.

Tomado de ACN