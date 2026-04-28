Más de 11 mil niños pinareños recibirán vacuna antipoliomielítica (+Fotos)

Más de 11 mil infantes pinareños se inmunizarán con la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, durante la primera etapa de la 65 Campaña Nacional de Vacunación.

El propósito es fortalecer el sistema inmunológico de los menores y protegerlos contra una enfermedad infecciosa aguda de origen viral.

Foto: Madelyn Rivera Romero Foto: Madelyn Rivera Romero

“La campaña tiene dos etapas; durante la primera, se vacunarán todos los niños que hayan cumplido un mes de nacido y tengan hasta dos años, 11 meses y 29 días”, informó a Radio Guamá la jefa del Programa Ampliado de Inmunización, en Pinar del Río, Vilma Hernández Baullosa.

Según explicó, la etapa incluye dos semanas; una, desde hoy 27 de abril y hasta el 2 de mayo, y otra de recuperación, del 4 al 9 de mayo, para los niños que no se pudieron vacunar.

La especialista indicó que los infantes deben permanecer sin ingerir alimentos media hora antes y media hora después de recibir la dosis. Además, no podrán vacunarse aquellos que presenten fiebre, vómito o diarrea; en estos casos, se les aplicará el inmunógeno durante la semana de recuperación.

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El objetivo de la campaña de vacunación contra la poliomielitis –aseguró Hernández Baullosa- es mantener erradicada la enfermedad en nuestro país, donde desde el año 1962 se realizan estas campañas, en beneficio de nuestros niños, pues estas dos goticas los protegen contra una enfermedad tan grave.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización, en Pinar del Río, destacó además la importancia de acudir a los centros habilitados para asegurar el bienestar y la protección de los pequeños.

“Pueden asistir a los vacunatorios de los policlínicos, a los ubicados en lugares periféricos, que están certificados por el Ministerio de Salud Pública, y también a los consultorios del médico y enfermera de la familia”, manifestó.

Asimismo, enfatizó en la importancia de que los padres asistan con sus hijos para recibir la dosis, y recordó que las vacunas salvan vidas.

La 65 Campaña de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente coincide con la vigésimo cuarta Semana de Vacunación de Las Américas, cuyo lema es “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

Tomado de Radio Guamá