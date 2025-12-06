El acto provincial por el Aniversario 55 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media tuvo por sede el pasado jueves, a la Escuela de Iniciación Deportiva Ormani Arenado(EIDE) de Pinar del Río.

Con la presencia de la integrante del Buró Provincial del Partido, Rachel Álvarez González, la Coordinadora de Programas del gobierno Juana Vélez y la Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas Leyanis Carmona, así como otros dirigentes del sector de la educación, transcurrió el encuentro.

En este marco la UJC reconoció la labor del Secretariado Provincial de la FEEM por el aporte dado en importantes tareas de impacto económico y social.

La parte cultural del homenaje a los 55 años de esta federación que aglutina a los estudiantes de la enseñanza media, sirvió también para enaltecer la labor de los educadores en el marco de su jornada.

Como colofón, la miembro del Secretariado Provincial de la FEEM, Analía Maya Pérez expresó que la organización seguirá siendo el espacio para crecer, aportar ideas, liderar proyectos y soñar en colectivo.

Patentizó además que hoy honran toda su trayectoria y renuevan el compromiso de mantener viva, la energía transformadora de la juventud.