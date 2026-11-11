Inicia Festival de Radialistas La Vuelta Abajo (+Video)

La decimocuarta edición del Festival de Radialistas La Vuelta Abajo comenzó este miércoles en Pinar del Río con una mirada dirigida a los retos que asume hoy la radio cubana en un escenario comunicativo marcado por constantes cambios tecnológicos y nuevas formas de relación con los públicos.

La apertura del encuentro contó con la presencia de Yasel Toledo Garnache, Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), organización a la que se dedica esta edición en ocasión de su aniversario 40.

Durante tres jornadas, periodistas, realizadores, estudiantes e investigadores participarán en un amplio programa concebido para favorecer la actualización profesional, el intercambio de saberes y la proyección de nuevas iniciativas dentro del medio radiofónico.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la Doctora en Ciencias Beatriz Elena Fonseca, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bajo la premisa de la innovación como herramienta para mantener la vigencia de la radio en la era digital, la especialista abordó las transformaciones que experimenta el ecosistema mediático y los desafíos que ello representa para la creación de contenidos sonoros.

A lo largo del evento se analizarán temas relacionados con la preparación de los profesionales del sector, las dinámicas actuales de producción y las estrategias necesarias para fortalecer la capacidad de los medios radiales de conectar con sus públicos.

Entre los asuntos previstos figuran las narrativas emergentes, la integración de diversos soportes de comunicación y las oportunidades que ofrecen los entornos digitales para ampliar el alcance de los contenidos y fortalecer los vínculos con las audiencias.

El programa incluye conferencias, paneles, talleres y espacios de diálogo en los que confluyen experiencias procedentes de emisoras nacionales, provinciales y municipales. La cita propicia además el intercambio entre distintas generaciones de realizadores y la socialización de iniciativas que muestran la capacidad de adaptación de la radio a los escenarios actuales.

Esta edición contempla, además, reconocimientos a personas e instituciones vinculadas al desarrollo de la organización, así como la presentación de la serie radiofónica “Mis muchachos, los Saíz”, producción de Radio Arte inspirada en la vida y el legado de Sergio y Luis Montes de Oca, que tendrá entre sus momentos especiales un encuentro en el municipio de San Juan y Martínez.

Nacido en 2013 como una iniciativa destinada a promover la formación y el encuentro entre jóvenes vinculados al medio radiofónico, el Festival de Radialistas La Vuelta Abajo se ha convertido en uno de los espacios de referencia para el análisis y la superación profesional dentro de la radio cubana. Su permanencia a lo largo de los años evidencia la capacidad de convocatoria de un proyecto que ha sabido adaptarse a contextos complejos sin renunciar a su vocación de servicio al sector.

Hasta el próximo 13 de noviembre, el evento desarrollará actividades presenciales y virtuales dirigidas a fomentar el aprendizaje colectivo, el debate profesional y la construcción de nuevas perspectivas sobre el presente y el futuro de la radio en Cuba.