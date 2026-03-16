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Informa la UNE caída total del Sistema Electroenergético Nacional

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La Unión Eléctrica de Cuba informó a través de su cuenta oficial en X que ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional. «Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento».

(Noticia en Desarrollo)

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