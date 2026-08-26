Inicia riego de semilleros de tabaco en Consolación del Sur

Cerca de 40 000 canteros ubicados en 170 hectáreas, es la meta que se propone la Empresa Integral y de Tabaco para la siembra de semilleros que responderán a la presente campaña 2026 – 2027.

De acuerdo a especialistas de la empresa, para la actual contienda se prevé la siembra de 2 100 hectáreas, las cuales ya están contratadas y listas para comenzar el proceso.

Mario Luís Zamora Medina, director general de la mencionada entidad, comentó que la riega de semilleros se hará de forma escalonada hasta extenderse a la cifra prevista en los planes.

Foto: Periódico Guerrillero

“Esta estrategia nos permitirá tener garantías de posturas para la siembra ambiciosa que se nos avecina. Ya las condiciones están creadas y contamos en los almacenes con la mayoría de los recursos, entre ellos los fertilizantes para la plantación y los necesarios para las atenciones de los semilleros. De igual forma también están en inventario los demás químicos necesarios para realizar una buena cosecha”, argumentó.

Como dato adicional, el directivo mencionó además que la idea de la empresa es la de concluir con el 70 por ciento del tabaco sembrado para el próximo mes de noviembre.

Zamora Medina también añadió que las condiciones técnicas y tecnológicas para esta nueva campaña son muy superiores a las pasadas, gracias a la entrada al territorio de nuevos equipos.

“Esta campaña comenzó de una forma atípica por así decirlo, pues contamos con nuevas maquinarias, muchas posiciones de riego con energía fotovoltaica. Tal es así que se estima que para esta etapa más del 40 por ciento de las áreas sembradas ya están protegidas con estos novedosos sistemas”.

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La presente campaña en el municipio consolareños constituye todo un reto para los 720 campesinos, pertenecientes a 35 estructuras cooperativas, que se incorporarán al cultivo del tabaco.

La expectativa de los mismos es la de alcanzar poco más de 1,2 toneladas por hectáreas y lograr acopiar más de 2 700 toneladas de las cinco variedades de la hoja que se cultivan en la provincia.

Tomado de Periódico Guerrillero