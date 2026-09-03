Nuevas normas jurídicas para inversión extranjera y comercio exterior en Cuba

La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó recientemente un conjunto de nuevas normas jurídicas que se corresponden con las transformaciones en materia de inversión extranjera y comercio exterior.

Estas disposiciones buscan responder a los intereses de los inversores, ofreciendo mayor flexibilidad y estabilidad en la realización de negocios dentro del país.

Las regulaciones establecen un marco legal actualizado que facilita la participación de empresas extranjeras y nacionales en proyectos conjuntos, con el objetivo de dinamizar la economía y atraer capital.

Entre los aspectos más relevantes se destacan la simplificación de trámites, la ampliación de garantías jurídicas y la creación de condiciones más transparentes para la negociación de contratos.

Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios subrayaron que estas medidas forman parte del proceso de transformaciones económicas y sociales que vive Cuba, y que buscan consolidar un entorno más atractivo para la inversión.

Asimismo, se pretende fortalecer la confianza de los socios internacionales y estimular la diversificación de mercados.

La publicación de estas normas marca un paso significativo en la estrategia de apertura controlada de la economía cubana, donde la inversión extranjera se reconoce como un motor esencial para el desarrollo.

Con ello, se abre un escenario de oportunidades que puede beneficiar tanto a los actores nacionales como a los internacionales.