Convocan a examen de aptitud extraordinario de Periodismo

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convocó este jueves a un examen de aptitud extraordinario para estudiantes de otras carreras interesados en trasladarse a los estudios de Periodismo durante el curso 2026-2027.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social, Facebook, la prueba se realizará los días 10 y 11 de septiembre a las diez de la mañana en la Facultad de Comunicación, ubicada en la calle San Pedro, entre Avenida Independencia y Ermita, municipio Plaza de la Revolución.

Los aspirantes podrán escoger libremente en cuál de las dos jornadas se presentarán, precisó la institución académica.

El examen evaluará conocimientos de cultura general, información de actualidad, redacción y dominio del lenguaje, acotó la convocatoria.

Podrán presentarse estudiantes que hayan concluido primero, segundo o tercer año de otra carrera de la Universidad de La Habana, en el Curso Regular Diurno o en el Curso por Encuentro.

Los candidatos deberán ser menores de 28 años y residir en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque o la Isla de la Juventud.

Esta convocatoria extraordinaria se suma a las acciones de la Universidad de La Habana para ampliar la formación de profesionales de la prensa que demanda el país.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias