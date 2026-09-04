Portada » Convocan a examen de aptitud extraordinario de Periodismo

Convocan a examen de aptitud extraordinario de Periodismo

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convocó este jueves a un examen de aptitud extraordinario para estudiantes de otras carreras interesados en trasladarse a los estudios de Periodismo durante el curso 2026-2027.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social, Facebook, la prueba se realizará los días 10 y 11 de septiembre a las diez de la mañana en la Facultad de Comunicación, ubicada en la calle San Pedro, entre Avenida Independencia y Ermita, municipio Plaza de la Revolución.

Los aspirantes podrán escoger libremente en cuál de las dos jornadas se presentarán, precisó la institución académica.

El examen evaluará conocimientos de cultura general, información de actualidad, redacción y dominio del lenguaje, acotó la convocatoria.

Podrán presentarse estudiantes que hayan concluido primero, segundo o tercer año de otra carrera de la Universidad de La Habana, en el Curso Regular Diurno o en el Curso por Encuentro.

Los candidatos deberán ser menores de 28 años y residir en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque o la Isla de la Juventud.

Esta convocatoria extraordinaria se suma a las acciones de la Universidad de La Habana para ampliar la formación de profesionales de la prensa que demanda el país.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Senda para este tiempo

La Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca apuesta por garantizar un curso exitoso, a pesar del adverso contexto que vive el país. Con el compromiso de

septiembre 2, 2026 No hay comentarios

Asiste Díaz-Canel a inauguración del curso escolar

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, acude hoy al Acto Nacional que da inicio al Curso Escolar 2026-2027

septiembre 1, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio