Instalan paneles solares en vega de Los Palacios para garantizar el riego del tabaco (+Fotos)

En la vega del campesino José Yuriel Lorenzo Cruz perteneciente a Cooperativa de Crédito y Servicios Manuel Ascunce, en el municipio de Los Palacios, instalaron paneles solares, para garantizar el riego a las plantaciones de tabaco.

La alternativa está en correspondencia con la política del Gobierno cubano de incrementar la generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía, ante las limitaciones ocasionadas por el bloqueo de la administración estadounidense para importar combustibles.

Según el productor, asegura también el riego a los cultivos de viandas y granos/ Foto: Ricardo Rodríguez González

«Recibí facilidades de pago mediante el crédito bancario para comprar la tecnología facilitada por la Empresa Tabacuba y construí un pozo, con vista a disponer de agua todo el año», aseguró Lorenzo Cruz, que sembró durante la actual campaña 8 hectáreas con la solanácea.

Agregó que también asegura el riego a los cultivos de viandas y granos, los cuales siembra en las estaciones de frío y primavera.

Foto: Ricardo Rodríguez González Foto: Ricardo Rodríguez González

Directivos de la Unidad Empresarial de Base Tabaco Los Palacios confirmaron que el propósito es instalar este año paneles solares en unas 50 vegas de destacados productores de la hoja.

La decisión contribuirá con el empeño de incrementar la producción tabacalera en el territorio, por su impacto económico y social, este último, con la creación de nuevas fuentes de empleo en el campo, escogidas y despalillos.

