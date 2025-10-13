Instalan planta para el tratamiento de agua en hospital pinareño

Una moderna planta para el tratamiento de agua fue instalada en el hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, la cual beneficiará a pacientes, acompañantes y trabajadores de la institución.

Gracias a la organización Aguas vivas para el mundo se materializó el proyecto en el centro asistencial, que en un segundo momento también aportará el líquido purificado a vecinos de la comunidad circundante.

Yosmel Fernández Rivera, miembro y técnico de la red Cuba de Aguas vivas para el mundo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el sistema, montado por sus operadores con la guía de los donantes, permitirá eliminar la contaminación microbiológica presente en el agua.

Consta de tres filtros que suprimen una gran parte de esa contaminación; y el proceso de purificación se completa con un sistema de desinfección con ozono, apuntó.

A la par de la instalación de la planta, la iniciativa facilitó la capacitación del personal encargado de la operación y mantenimiento de la tecnología y de promotores de salud, de cara a replicar los beneficios del tratamiento del líquido.

El hospital pediátrico pinareño es el segundo del país incluido en el proyecto- además del de Matanzas-, y se trató de una petición del músico Nachito Herrera y su esposa Aurora, refirió.

Aquí disponemos de tanques instalados con capacidad para dos mil litros- dijo-; y se pueden hacer tantos lotes como se desee en el día, en dependencia de la disponibilidad de agua.

Esta puede tener cuatro usos principales: consumo, cocción, baño de bebés y cepillado de dientes, precisó Fernández Rivera.

Aguas vivas para el mundo es una organización que, con la ayuda de iglesias estadounidenses, lleva estos sistemas de purificación a iglesias, centros ecuménicos, instituciones sanitarias, asilos de ancianos, entre otros, destacó.

Desde el principio recibimos el apoyo de la dirección del hospital y de Salud Pública, quienes acogieron la iniciativa y crearon todas las condiciones de higiene y esterilidad que debe tener el local donde está montado el sistema, reconoció.

La doctora Mayté Cabrera Hernández, directora del «Pepe Portilla», significó la importancia de la planta de tratamiento para la seguridad de los pacientes y los procesos vinculados a la ingestión de agua.

Actualmente solo contamos con sistema de esterilización del líquido en función de los niños más pequeños- aseveró-, y según los volúmenes que se puedan producir nos facilitará no solo su consumo sino incluir la preparación de leche y de alimentos en el hospital.

Ese centro dispone de una dotación de 293 camas y mil 100 trabajadores, de ahí el alcance de la tecnología montada, que tendrá su puesta en marcha la semana próxima.

